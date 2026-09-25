منتخب مصر بزيه التقليدي أمام أنجولا في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول أمام أنجولا، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، عن تحديد ألوان قمصان الفريقين خلال اللقاء.

ويرتدي منتخب مصر الطاقم الأساسي المكون من القميص الأحمر، والشورت الأبيض، والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب أنجولا بالطاقم الأسود، حيث يرتدي القميص والشورت باللون الأسود، مع جوارب حمراء.

ومثل منتخب مصر في الاجتماع الفني مينا سامح، إداري المنتخب، الذي حضر لمتابعة الترتيبات الخاصة بالمباراة والتنسيق بشأن كافة التفاصيل التنظيمية المتعلقة باللقاء.

وتقام مواجهة مصر وأنجولا اليوم الجمعة، في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط رغبة من المنتخب الوطني في تحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات.