سكان أكبر مدينة في شمال إثيوبيا يعربون عن مخاوفهم بعد تجدد القتال

ذكر سكان أكبر مدينة في شمال إثيوبيا، أنهم يعيشون في حالة من الخوف اليوم الجمعة، فيما تردد أن الكثيرين يحاولون الفرار إلى أقاليم أخرى هربا من تجدد القتال بين قوات فيدرالية ومتمردين يعارضون رئيس الوزراء أبي أحمد.

وقال البعض لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن خدمة الانترنت تعطلت عبر أجزاء من شمال إثيوبيا وتم إغلاق الطرق التي تربط إقليم تيجراي أقصى الشمال بمنطقة عفر المجاورة أمام حركة المرور المدنية.

وقالت سيلام فانتاي، التي تبيع الثوم في السوق في مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي إن "هناك مناخا من الخوف. السكان يشعرون بخوف عميق حيث أن تعليق خدمات النقل يشير إلى اندلاع صراع جديد".

ولم يتسن لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) التحقق بشكل مستقل من صحة ما تردد بشأن عمليات الإغلاق

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، قد دعا إلى ضبط النفس والتهدئة الفورية، وذلك في أعقاب إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية عن إلغاء الرحلات إلى إقليم تيجراي بعد سيطرة المسلحين على المطار.

وأعرب على يوسف في بيان عن قلقه إزاء تجدد التوترات واحتلال المطار، قائلا إن هذه الأعمال تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وعكس المكاسب التي تحققت في اتفاق السلام المبرم عام 2022.

كما أدان "احتجاز الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي موظفين اتحاديين"، دون تقديم تفاصيل.