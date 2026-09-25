فاز حزب "روسيا الموحدة" المدعوم من الكرملين بأغلبية بلغت 75% في الانتخابات البرلمانية في البلاد، وفقا للنتيجة النهائية التي نُشرت اليوم الجمعة، ليؤكد الاكتساح المتوقع للحزب في تصويت وصف بأنه كان منسقا وموجها بشكل مسبق.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس فاز حزب "روسيا الموحدة" بما مجموعه 349 مقعدا من أصل 450 مقعداً في مجلس الدوما، برلمان البلاد، وذلك نقلا عن لجنة الانتخابات.

وتُعد هذه النتيجة الأقوى في تاريخ الحزب، إذ وسّعت أغلبيته التي كانت تبلغ الثلثين سابقاً في الدوما.

وتعد الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت يوم الأحد الماضي، أول تصويت برلماني في روسيا منذ الهجوم الشامل على أوكرانيا في فبراير 2022، وينُظر إليها على نطاق واسع باعتبارها اختبارا للدعم الشعبي للحرب.