شهيد وإصابات جراء قصف إسرائيلي على جنوبي غزة

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استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية غرب جامعة الأقصى في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت قناة "الأقصى نت" الفلسطينية اليوم بـ"انتشال شهيد أشلاء جراء قصف مباشر من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأشارت إلى "إصابة عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة السوارحة ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة"، مضيفة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخين على منطقة السوارحة، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة شمالي وشمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة شمال غربي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي شرقي المدينة.