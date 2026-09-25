حاضنة نهاد صليحة تختار 3 مشروعات مسرحية في مهرجان إيزيس

استقبلت حاضنة نهاد صليحة بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة هذا العام 86 عرضا مسرحيا، ضمن أعمال وتجارب سعت إلى الاستفادة من برنامج الحاضنة وتطوير مشروعاتها، في ظل ارتفاع عدد المشاركات مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضحت المخرجة عبير علي، المدير الفني للمهرجان، أن التحدي خلال الدورات السابقة كان يتمثل في العثور على عروض مناسبة، بينما اختلف الأمر هذا العام مع زيادة عدد التجارب التي تتمتع بمستويات فنية مميزة، ما جعل عملية الاختيار أكثر صعوبة.

واعتمدت لجنة الاختيار على مجموعة من المعايير عند المفاضلة بين المشروعات المتقدمة، من بينها التنوع الجندري والجغرافي، إلى جانب مراعاة طبيعة التجارب المشاركة، إلا أن المستوى الفني ظل المعيار الأساسي في عملية التقييم.

وأسفرت المرحلة الأولى عن اختيار قائمة قصيرة ضمت 10 مشروعات، قبل الاستقرار على ثلاثة عروض للمشاركة ضمن حاضنة نهاد صليحة، وهي "للسيدات فقط.. حتى التاسعة مساء"، و"حقائب" عن رواية "نساء بلا رب"، و"المدعوة"، على أن تقدم جميعها في إطار عروض قيد التطوير.

ويُعرض "للسيدات فقط.. حتى التاسعة مساء" لفرقة "شخلعة" ضمن فعاليات الحاضنة في التاسعة مساء 27 سبتمبر الجاري على مسرح نهاد صليحة، ويُقدم على مدار 80 دقيقة، من إخراج مي عامر.

وتدور فكرة العرض حول عربة مترو تتوقف عند الساعة الثامنة وخمس وخمسين دقيقة، لتجد تسع نساء ورجل وطفلان أنفسهم داخل مساحة مغلقة، حيث تتقاطع حكاياتهم واعترافاتهم، وتكشف الرحلة عن أشكال متعددة من الرعاية والتضامن.

ويمزج المشروع بين التمثيل والحكي والحركة الراقصة، بينما يتحول الانتظار إلى مساحة لاختبار العلاقات والتوقعات الاجتماعية وما تحمله الشخصيات من تجارب خلال رحلتها المشتركة.

أما مشروع "حقائب"، فيعرض في التاسعة مساء 28 سبتمبر الجاري على مسرح نهاد صليحة، ويستمر لمدة 75 دقيقة، وهو من إخراج أحمد الغريب.

ويستند العرض إلى نص "نساء بلا رب"، مقدما تجربة مسرحية قيد التطوير تركز على حكايات النساء وما يرتبط بها من ذاكرة وأعباء وعلاقات.

ويفتح المشروع مساحة للتأمل في التجارب التي ترافق الإنسان خلال مراحل حياته، وما يمكن تركه خلفه، مقابل ما يظل عالقا به رغم محاولات الانفصال عنه، في معالجة تنطلق من عنوان العمل لتطرح تساؤلات حول ما يحمله الإنسان معه في رحلته.

ويختتم المخرج كرم نبيه مشروعات الحاضنة بتجربته المسرحية المأخوذة عن رواية "ليلة القدر" للكاتب الطاهر بن جلون، والمقرر تقديمها في السابعة مساء 30 سبتمبر الجاري على مسرح الهناجر لمدة 60 دقيقة.

وتعيد التجربة طرح عدد من الأسئلة المتعلقة بالهوية والحرية وحق الإنسان في امتلاك حكايته وصياغة مصيره، من خلال نقل النص إلى الخشبة في عرض لا يزال قيد التطوير.

وتدور المواجهة داخل المشروع بين ما يفرض على الإنسان وما يختاره لنفسه، إلى جانب العلاقة بين الذاكرة والرغبة في بدء حياة جديدة، بما يضيف تنوعا إلى المشروعات الثلاثة المشاركة في حاضنة نهاد صليحة.

تحظى الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بدعم عدد من المؤسسات والجهات، من بينها: "إعلام دوت كوم، وريشة للنشر والتوزيع، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية الفنون، والمؤسسة القومية للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وصناع الحياة مصر، وصندوق التنمية الثقافية، والمجلس القومي للمرأة، ومسرح السامر، ومسرح نهاد صليحة، ومركز الهناجر للفنون، وصلة للفنون".

وتقام فعاليات الدورة الرابعة خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2026، في دورة تجمع بين المسرح والسينما والتدريب والحوار الفكري، مع اهتمام خاص بدعم الإبداع النسوي وتوسيع وصول الجمهور إلى الفعاليات.