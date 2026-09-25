هآرتس: نتنياهو دفع بمكانة إسرائيل في الولايات المتحدة إلى الحضيض

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفع بمكانة إسرائيل في الولايات المتحدة إلى "الحضيض"، معتبرة أن الضرر الذي لحق بعلاقاتها مع أهم حلفائها بات عند "مستوى غير مسبوق".

جاء ذلك في المقال الافتتاحي للصحيفة، الذي حمل عنوان "مستوى غير مسبوق"، في إشارة إلى تراجع مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن "كل من يتابع سلوك إسرائيل وعلاقاتها مع دول العالم أجمع، وعلى رأسها الولايات المتحدة، كان يحذر منذ سنوات من أزمة غير مسبوقة في علاقات إسرائيل الاستراتيجية مع حليفها المهم".

وأكدت أن نتنياهو "دفع بمكانة إسرائيل في الولايات المتحدة إلى الحضيض".

"هآرتس" لفتت إلى أن الضرر الذي لحق بعلاقاتها مع الولايات المتحدة بات عند "مستوى غير مسبوق".

ورأت أن نتنياهو "تجاهل تحذيرات عديدة وجهت إليه بشأن الضرر الذي يلحقه بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية".

وأشارت إلى أن الضرر استمر مع "تدخله السافر في السياسة الأمريكية لصالح ترامب والحزب الجمهوري"، مشيرة إلى أن نتائج ذلك ظهرت بداية في تراجع مكانة إسرائيل بين مؤيدي الحزب الديمقراطي.

لكن الصحيفة قالت إن التراجع لم يعد محصورا بالديمقراطيين، مضيفة أنه "خلال العامين الماضيين، تسببت حكومة نتنياهو في تراجع حاد في مكانة إسرائيل داخل الحزب الجمهوري".

وحذرت من تداعيات هذا التحول على العلاقات بين البلدين، قائلة إن "كل إسرائيلي يحتاج إلى أن يدرك مدى تدهور صورة دولة إسرائيل في نظر الرأي العام الأمريكي، وماذا سيعني ذلك لمستقبل العلاقات بين البلدين".