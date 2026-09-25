التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خليل الرحمن، رئيس الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة المنعقدة في نيويورك.

واستهل فهمي اللقاء بتهنئة رئيس الجمعية العامة بتوليه منصبه، معربًا عن تمنياته بأن تشهد الدورة الحالية اهتمامًا أكبر بقضايا المنطقة العربية وأزماتها، ومشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية العامة، باعتبارها المحفل الأوسع تمثيلًا في المنظومة الدولية.

وأكد الأمين العام أن التصعيد الذي تشهده المنطقة، واستمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تفرض على الجمعية العامة الاضطلاع بمسؤوليتها في الدفاع عن القانون الدولي، وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مشددًا على أهمية البناء على الزخم الدولي الراهن الداعم لحل الدولتين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، واستمع فهمي إلى استعراض رئيس الجمعية العامة لأولويات الدورة الحالية وأبرز القضايا المطروحة على الأجندة الدولية.