جيش الاحتلال: استهداف 16 مسئولا ماليا لحماس منذ بداية الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك أنهما استهدفا، منذ بداية الحرب، 16 ناشطًا بارزًا في المنظومة المالية لحركة حماس، وقال إنهم شاركوا في تحويل أموال لتمويل النشاط العسكري للحركة في قطاع غزة.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجاوز حجم الأموال التي جرى تحويلها عبر شبكة تضم عشرات الصرافين في تركيا وقطاع غزة مليار دولار، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

ومن بين الذين أعلن الجيش استهدافهم إبراهيم أبو شمّالة، الذي قال إنه شغل منصبًا ماليًا في الجناح العسكري لحماس، ومحمد أبو علوان، الذي أعلن الجيش عن استهدافه الأربعاء الماضي، وقال إنه كان مسؤولًا عن أموال الجناح السياسي للحركة.

كما أعلن الجيش استهداف خضر الجماصي وإيهاب كريزم وحسين القدرة، وقال إنهم أداروا عمليات تحويل واستلام وتسليم الأموال لصالح الحركة.

وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم، وفق تقديراته، لتمويل عناصر حماس، وتعزيز قدراتها العسكرية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وقال الجيش والشاباك إنهما سيواصلان استهداف شبكات تحويل الأموال المرتبطة بتمويل النشاط العسكري لحماس.