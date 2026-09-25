نبيل فهمي: أي عملية سياسية في السودان وليبيا يجب أن تكون بملكية وطنية خالصة

شارك نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري العاشر للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية، المنعقد في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من العراق وبوروندي، حيث افتتحه الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، باعتبار العراق الرئيس الحالي للقمة العربية.

وعقد فهمي، قبيل انعقاد لجنة التنسيق، اجتماعاً تشاورياً مع محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث تم تناول سبل تعميق الشراكة العربية الأفريقية والتحضير للقمة العربية الأفريقية القادمة، وتطورات الأوضاع في السودان وليبيا والصومال.

وأكد الأمين العام أن أي عملية سياسية في السودان وليبيا يجب أن تكون بملكية وطنية خالصة، وأن تسهم المبادرات الإقليمية والدولية في دعمها. كما تناول اللقاء التطورات في البحر الأحمر والقرن الأفريقي في ظل تزايد المخاطر على الأمن الملاحي وسلاسل الإمداد.

وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري، أكد الأمين العام أن عقد القمة العربية الأفريقية الخامسة يظل أمراً بالغ الأهمية للمنطقتين، داعياً إلى تطوير برامج الشراكة وتوسيعها لتشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وجدد فهمي التأكيد على وحدة التراب الوطني للسودان وليبيا والصومال، ورفض أي تدخل خارجي أو ترتيبات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية، داعياً إلى صوت عربي أفريقي واحد للمطالبة بإيجاد حلول لمعاناة الأشقاء السودانيين جراء الصراع الدائر، ومرحباً بمسار الحوار السوداني-السوداني.

وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الأمين العام الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي انعقد في نيويورك العام الماضي، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومؤكداً، في هذا السياق، أهمية الآلية الثلاثية التي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية.