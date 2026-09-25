رابطة الدوري الإنجليزي تطلب مليار جنيه إسترليني من البريميرليج خلال 5 سنوات

طلبت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الحصول على مليار جنيه إسترليني، أي نحو 1.3 مليار دولار، من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار خمس سنوات، في ظل المفاوضات المستمرة بشأن اتفاق جديد لتقاسم الإيرادات في كرة القدم الإنجليزية، وفقًا لتقارير إعلامية.

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم الجمعة، بأن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أُبلغت خلال اجتماع عُقد يوم الخميس بأن رابطة الدوري الإنجليزي تطالب بالحصول على مدفوعات سنوية بقيمة 207 ملايين جنيه إسترليني لمدة خمس سنوات.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق من العام الجاري أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اقترحت دفع 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدار 10 سنوات، إلى جانب التمويل الحالي الذي تقدمه أندية الدرجة الممتازة.

ورفض متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم التعليق على الأمر، مشيرًا إلى أن المناقشات لا تزال جارية، بينما تواصلت وكالة «رويترز» مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للحصول على تعليق بشأن المفاوضات.

وذكرت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز دفعت نحو 137 مليون جنيه إسترليني للدرجات الثلاث الأدنى التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الموسم الماضي.

وتشمل هذه الدرجات دوري البطولة الإنجليزية «تشامبيونشيب»، ودوري الدرجة الأولى «ليج وان»، ودوري الدرجة الثانية «ليج تو».