قال مسؤول إيراني كبير إن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا، مؤكدًا أنه لن تكون هناك محادثات نووية مع الولايات المتحدة إلى أن تُلبى شروط طهران.

وأضاف المسؤول الإيراني، في حديث لوكالة رويترز، أن طهران لن تقدم أي تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده قدمت إلى واشنطن خطة تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال عراقجي إن المقترح الإيراني يتضمن بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي فور انتهاء العمليات العسكرية.

وأضاف عراقجي أن الاتصالات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة من خلال وسطاء، كاشفًا عن عقد اجتماع وصفه بأنه مثمر، الثلاثاء الماضي في نيويورك، جمعه مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.