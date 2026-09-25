الأهلي يخسر أمام فيزبريم المجري في كأس العالم للأندية لكرة اليد

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام فيزبريم المجري بنتيجة 31-23، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026».

وفرض الفريق المجري أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية، مستفيدًا من جاهزيته الفنية والبدنية، لينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 17-10.

وحاول الأهلي العودة إلى المباراة خلال النصف الثاني، إلا أن فيزبريم حافظ على تفوقه ووسع الفارق، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 31-23.

ويقع الأهلي وفيزبريم ضمن المجموعة الثانية بالدور الرئيسي للبطولة، إلى جانب فوكس برلين الألماني وبرقان الكويتي.

وتحظى مواجهة الأهلي بفيزبريم بخصوصية إضافية، في ظل وجود 4 لاعبين مصريين ضمن صفوف الفريق المجري، وهم أحمد عادل، وعلي زين، ويحيى الدرع، وأحمد هشام دودو.