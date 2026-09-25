أعلنت باكستان اليوم الجمعة مقتل 13 عنصرا على الأقل من حركة طالبان الأفغانية في اشتباكات ليلية على طول الحدود الجنوبية الغربية، وهو ما نفته أفغانستان. ويعد هذا الاشتباك أحدث تصعيد بين البلدين الجارين في أعقاب غارات جوية باكستانية على الأراضي الأفغانية.

وقالت وزارة الإعلام الباكستانية، في منشور على موقع "إكس"، إن قواتها صدت ما وصفته بـ"محاولة عدوان أفغاني" في قطاع جولستان بإقليم بلوشستان جنوب غربى البلاد. وأضافت أن "13 عنصراً على الأقل من حركة طالبان الأفغانية قُتلوا وأُصيب آخرون بجروح" ليلة الخميس.

وتمثل هذه الغارات تصعيداً حاداً في القتال بين البلدين الواقعين في جنوب آسيا، وتهدد بتعقيد الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بين إسلام آباد وكابول. وتوجه باكستان الاتهام إلى كابول باستمرار بالسماح للمسلحين، ولا سيما حركة طالبان الباكستانية، بالعمل انطلاقا من الأراضي الأفغانية وشن هجمات عبر الحدود. وتنفي كابول هذه الاتهامات.

ورفضت وزارة الإعلام الباكستانية مزاعم وزارة الدفاع الأفغانية بأن أفغانستان دمرت موقعا باكستانيا قرب بلدة سبين بولداك الحدودية جنوبى أفغانستان، المقابلة لمدينة تشامان الباكستانية. ونشرت مقاطع فيديو قالت إنها تظهر القوات الباكستانية وهي تطلق نيران المدفعية على مواقع أفغانية.