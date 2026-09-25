أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالتعاون مع شركة ألستوم، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بتشغيل وإدارة قطار مونوريل غرب النيل، وفقا للإعلان رقم (2) لسنة 2026.

وقالت الشركة، في منشور لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك اليوم، إن الوظائف المعلن عنها تتضمن مهندسين، وصرافي تذاكر ومشرفي محطات، بالإضافة إلى فنيين، على أن يتم التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اعتبارا من غدا السبت، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر القادم.

وأضافت أنه بالنسبة لوظيفة مهندس، اشترطت الشركة الحصول على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة، وهي الكهرباء، أو الكهروميكانيكا، أو الاتصالات، أو الإلكترونيات، أو الميكاترونكس، منوهة إلى أن الوظائف المطلوبة تشمل صرافي تذاكر ومشرفي محطات، ويشترط لشغل هذه الوظائف الحصول على مؤهل عال، بالإضافة إلى فنيين الذين يشترط لتوظيفهم الحصول على مؤهل عال فني أو تكنولوجي، أو مؤهل فني فوق متوسط، أو مؤهل متوسط في تخصصات الكهرباء أو الاتصالات أو الإلكترونيات أو الميكانيكا.

وحددت الشركة عددا من الشروط العامة للمتقدمين، من بينها ألا يزيد السن على 35 عاما وقت التقديم للمسابقة، وأن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى، وألا يكون لديه سجلات جنائية، إلى جانب قبول العمل بنظام الورديات، كما اشترطت أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها، مع ضرورة اجتياز الاختبارات الشخصية، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، والإلمام باللغة الإنجليزية، على أن يتم اجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة.

واشترطت الشركة اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر، وفقا لشروط الوظيفة، إلى جانب القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل، والتحلي بالانضباط الذاتي والالتزام باللوائح والقوانين، مطالبة المتقدمين بإرفاق عدد من المستندات مع طلب التقديم، تشمل صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من موقف التجنيد، بالإضافة إلى صورة من شهادات الخبرة إن وجدت، وصورة من شهادات الدورات التدريبية إن وجدت.

وأوضحت شركة المترو أن تقديم الطلبات سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للشركة «مترو القاهرة»، اعتبارا من غدا وحتى الخميس 1 أكتوبر 2026، منوهة إلى أن هذا الإعلان

يأتي في إطار الاستعدادات الخاصة بتشغيل وإدارة مونوريل غرب النيل، مع تجهيز الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المنظومة وفقا لمتطلبات التشغيل والسلامة والخدمة المقدمة للركاب.

ودعت الشركة الراغبين في التقديم إلى الالتزام بالشروط المحددة وتجهيز المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم المعلنة.

للتقديم: الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (مترو القاهرة)

https://Cairometro.gov.eg