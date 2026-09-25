وزير التموين: ارتفاع أسعار السكر يرجع لممارسات تجارية وليس بسبب التصدير أو نقص المعروض

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على أن رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة السكر آمن ويكفي لنحو 11 شهرًا، وذلك تعقيبًا على ما طرحته حول زيادة أسعار السكر في أعقاب فتح التصدير.

وأضافت خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" مساء الجمعة، أن الدكتور شريف فاروق أكد في رده، أن سكر التموين ما زال يطرح بذات أسعاره المدعومة بـ 12.5 جنيه، فضلا عن توافره في فروع ومنافذ البيع مثل "كاري أون" بسعر 25 جنيها.

وأشارت إلى تأكيد وزير التموين، أن الوزارة لم تفتح باب تصدير السكر بشكل مطلق، وإنما سمحت بتصدير "كميات محدودة بعد التحقق من عدم تأثيرها على احتياجات السوق المحلي".

وأوضحت أن الوزارة أرجعت الزيادات السعرية المرصودة في السوق إلى "ممارسات تجارية" في السوق بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار بعض السلع الأخرى، ولا ترتبط بنقص في حجم المعروض أو بملف التصدير.