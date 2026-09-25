شوط أول سلبي بين مصر وأنجولا

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وأنجولا في أولى جولات مرحلة التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الأفريقية 2027، بالتعادل السلبي في ستاد القاهرة.

وغابت الأهداف في أول 45 دقيقة، لكن الإثارة كانت حاضرة، سواء بمحاولات مصرية أو أنجولية أيضا، اكتسبت قدرا من الخطورة على مرمى مصطفى شوبير.

وشهد الشوط الأول ايضا هدفا ملغيا سجله مصطفى زيكو مهاجم منتخب مصر في الدقيقة 22، وذلك بسبب راية التسلل التي كانت حاضرة، علما بأن التصفيات لا تشهد تطبيق تقنية الفار.

كما شهد شوط المباراة الأول، تبديلا مبكرا لمنتخب مصر، ليس بسبب الإصابة ولكن لغرض فني، حيث شارك عمر مرموش في الدقيقة 40 بدلا من محمود صابر، من أجل تنشيط الهجوم.

وتصدى مصطفى شوبير لتسديدتين من مابولولو، وأيضا محاولة من مانويل خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأو.ل