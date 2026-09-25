واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته في جنوب لبنان، وقصف، الجمعة، بلدة النبطية الفوقا بقذائف فوسفورية، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "تعرضت أطراف بلدات زوطر الشرقية وميفدون والنبطية الفوقا (قضاء النبطية) لقصف مدفعي متقطع".

وأضافت الوكالة: "استخدم العدو (الإسرائيلي) في قصفه على النبطية الفوقا القذائف الفوسفورية المحرمة دوليا".

وفي قضاء صور، استهدف الجيش الإسرائيلي بسلاح المدفعية وادي زبقين، وأطراف بلدتي حاريص وحداثا.

وفي قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، قالت الوكالة: "عملت وحدة مختصة من الجيش اللبناني على تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتي مجدل سلم (مرجعيون)، والغندورية (بنت جبيل)، ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم في شأنهما".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما خلّف ما لا يقل عن 4 آلاف و386 شهيدا و12 ألفا و407 جرحى، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.