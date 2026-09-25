نشرت الفنانة الأمريكية هانا إنبيندر بيانًا عبر صفحتها على إنستجرام عقب الإفراج عنها، بعدما تم اعتقالها أمس خلال المظاهرات الأمريكية أمام مبنى الأمم المتحدة، والتي رُفض فيها وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية البيان، من بينها مجلة فارايتي ومنصة Deadline، ودعت الفنانة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة وضع حد للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبت بألا ينصب الاهتمام على صور اعتقالها هي وزملائها، ومنهم الفنانة الأمريكية سوزان سارندون، وإنما على ما وصفته بالحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة وجنوب لبنان. وقالت: «إذا كانت صور أصدقائي ونحن نتعرض للاعتقال احتجاجًا على زيارة نتنياهو المخزية إلى نيويورك ستلفت الانتباه إلى شيء، فليكن ذلك إلى الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني وشعب جنوب لبنان».

ثم تحدثت هانا عن هجمات المستوطنين وهدم المنازل وقصف الناس أثناء نومهم، مؤكدة أن هذه الأفعال تحدث يوميًا ولا تحظى بالتغطية الدولية الكافية.

وأضافت أن الحكومة الأمريكية لديها القدرة على إنهاء ما وصفته بالقتل ونهب الأراضي، لكنها بدلًا من ذلك تستقبل نتنياهو، ووصفت هانا بـ«جزار غزة». كما وجهت انتقادات إلى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، معتبرة أنهم يمكّنون نتنياهو ويحمونه.

وأكدت في ختام حديثها: «دعونا لا نخلط بين المشهد والقصة، فالإبادة الجماعية هي العنوان، وقد حان الوقت لإنهائها».