مالاوي تتصدر مجموعة مصر بعد الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة مصر وأنجولا، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في مستهل مشوار المنتخبين بالمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ولم يتمكن الفراعنة من ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، بينما ألغى الحكم هدفًا لمصطفى عبد الرؤوف «زيكو» بداعي التسلل، لتنتهي المباراة دون هز الشباك ويحصل المنتخبان على نقطة لكل منهما.

وفي اللقاء الآخر بالمجموعة، نجح منتخب مالاوي في تحقيق انطلاقة قوية بعدما تغلب على جنوب السودان بهدفين مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط وضعته على قمة المجموعة عقب الجولة الأولى.

وبعد انتهاء مباريات الجولة الأولى، جاء ترتيب

المجموعة الثانية كالتالي:

مالاوي: 3 نقاط.

أنجولا: نقطة واحدة.

مصر: نقطة واحدة.

جنوب السودان: دون نقاط.