زيكو بعد التعادل مع أنجولا: سنقاتل لتعويض البداية وحصد بطاقة التأهل

تحدث مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، عن التعادل دون أهداف أمام أنجولا في مستهل مشوار الفراعنة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، مؤكدًا أن المنتخب كان يستهدف بداية مختلفة للمشوار القاري.

وأوضح زيكو أن المواجهة اتسمت بالصعوبة، ولم تساعد تفاصيلها لاعبي مصر على الوصول إلى النتيجة التي كانوا يسعون إليها، رغم المحاولات التي قام بها الفريق طوال اللقاء.

وأشار لاعب الفراعنة إلى أن إهدار الفرص كان من أبرز أسباب انتهاء المباراة بالتعادل، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم من أجل تسجيل هدف وتحقيق الانتصار، إلا أن التوفيق لم يكن حاضرًا بالشكل الكافي.

وشدد زيكو على أن المنتخب مطالب بتحقيق الانتصارات خلال المواجهات القادمة، والعمل على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط لتعويض التعادل في الجولة الافتتاحية، والمضي قدمًا نحو حجز مقعده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وفي ختام تصريحاته، وجه لاعب المنتخب رسالة تقدير للجماهير المصرية التي ساندت الفريق من مدرجات استاد القاهرة، مؤكدًا أن اللاعبين سيواصلون بذل أقصى جهد داخل الملعب خلال المباريات المقبلة من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق هدف التأهل للبطولة القارية.