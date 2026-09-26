شعبة المخابز: نطالب برفع سعر الخبز السياحي والإفرنجي بنسبة 15%

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن القرار الاسترشادي الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحديد أوزان وأسعار الخبز السياحي والأفرنجي أُقر حينما كان سعر طن الدقيق 17 ألف جنيه، مؤكدا أن السعر وصل حاليا إلى 21 ألف جنيه.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر شاشة "النهار"، أن زيادة الأسعار 4000 جنيه في طن الدقيق جاءت تدريجيا على مدار الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية من 17 إلى 18 إلى 19 ألف جنيه وصولا إلى 21 ألف جنيه، لافتا إلى أن الأسعار الحالية "أصبحت تختلف داخل السوق".

وأوضح أن هناك لقاء مقررا يوم الأحد المقبل مع وزير التموين لعرض الموقف وتعديل الأوزان والأسعار الحالية، مشيرا إلى أن مطالب الشعبة تتمثل في زيادة بنسبة 15%.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يصاحبه تحرك في أجور العمالة وتوقعات بزيادات قادمة في أسعار الكهرباء والسولار، قائلا: "مطالبنا زيادة 15%.. الـ 4000 زيادة دقيق، وطبعا بيتحرك معها أسعار العمالة إلى آخره، وبعدين إحنا داخلين على زيادة في الكهرباء وزيادة في السولار" وفق قوله

وبشأن ملف الخبز البلدي المدعم، قال إن المخابز طلبت خلال الفترة الماضية زيادة تكلفة الدعم الموجه للمخابز 100 جنيه فوافقت الوزارة على منح 50 جنيها وأرجأت الـ 50 جنيها المتبقية لمدة شهر أو شهرين لمراجعة التكلفة.

ورد على رفع أصحاب المخابز الأسعار بشكل استباقي وزيادة سعر رغيف الفينو المسعر بجنيه ونصف وبيع الرغيف بجنيهين أو 2.5 جنيه، قائلا إن أصحاب المخابز الصغيرة التي تعمل بحصص محدودة بين شيكارتين وخمس شكائر دقيق يوميا لا يمتلكون الإمكانية لتحمل مخاطر هذه الزيادة.