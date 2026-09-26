وفاة المستشار أحمد الزند عن عمر يناهز 80 عاما

توفي المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، اليوم السبت، عن عمر يناهز ٨٠ عاما.

ولد الرند عام 1946 بمحافظة الغربية بقرية دمنتو، وتخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، وأُعير عام 1991 إلى الإمارات العربية المتحدة، وعمل رئيسًا للمحكمة الشرعية لإمارة رأس الخيمة.

شغل الزند منصب رئيس نادي طنطا الرياضي من 2001 إلى 2004، وفي عام 2009 انتُخب في منصب رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر عام 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 2012.

وفي 20 مايو 2015، أدى اليمين الدستورية وزيرًا للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر وحتى إعفائه من منصبه في 13 مارس 2016.