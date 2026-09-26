نادي قضاة مصر ينعى المستشار أحمد الزند: أفنى حياته في خدمة القضاء والدفاع عن استقلاله

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، المستشار أحمد الزند، وزير العدل ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي وافته المنية.

وقال النادي في بيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ينعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، فقيد القضاء المصري ورمزًا من رموزه، المغفور له بإذن الله تعالى، المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق ووزير العدل الأسبق».

وأضاف أن الأسرة القضائية فقدت واحدًا من أبنائها الذين أفنوا جانبًا كبيرًا من حياتهم في خدمة القضاء والدفاع عن استقلاله وصون هيبته وكرامته، إلى جانب الدفاع عن حقوق القضاة ومكانتهم.

وأشار إلى أن المستشار أحمد الزند ترك مسيرة حافلة بالعطاء والعمل العام، وحضورًا بارزًا في تاريخ نادي قضاة مصر.

وتابع البيان: «إذ ينعى نادي قضاة مصر المستشار الجليل أحمد الزند، فإنه يستذكر بكل تقدير ما قدمه طوال مسيرته القضائية والعامة، وما اضطلع به من أدوار ومواقف في خدمة القضاء وقضاياه».

ودعا النادي للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته ويجزيه عن عطائه خير الجزاء.

وتقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المستشار أحمد الزند وأبنائه وذويه، وإلى جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة.