حسام حسن: راضٍ عن لاعبي منتخب مصر وهدفنا حصد أكبر عدد من النقاط

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رضاه عن المردود الذي قدمه لاعبو الفراعنة أمام أنجولا، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي في افتتاح مشوار المنتخب بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال حسام حسن عقب المباراة إن قراراته الفنية والتبديلات التي أجراها جاءت بما يتناسب مع أحداث اللقاء، مشددًا على أن تركيز المنتخب خلال مشوار التصفيات ينصب على حصد أكبر عدد ممكن من النقاط.

وأوضح: «راضٍ عن أداء اللاعبين، والتغييرات جاءت وفقًا لسير المباراة، وإن شاء الله اللاعبين يستعدوا بشكل جيد، وحتى لو كسبنا النهاردة فالغرض من التصفيات هو تجميع النقاط، وهدفنا الرئيسي تجميع أكبر عدد من النقاط للوصول إلى كأس الأمم».

وأشاد المدير الفني بالمجهود الذي بذله لاعبو المنتخب طوال المباراة، مؤكدًا عدم تقصير أي لاعب في أداء دوره داخل الملعب.

وأضاف: «بنشكر الجمهور المصري على ثقتهم فينا، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية، اللاعيبة محدش منهم بخل نهائيًا، وأنا راضٍ عن أدائهم، وإن شاء الله القادم يكون أفضل».

وحصد منتخب مصر نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، على أن يلتقي جنوب السودان في الجولة المقبلة من التصفيات.