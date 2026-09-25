ضبط منشأة بالإسكندرية تخلط حبوب البن بالبسلة وتستخدم خامات مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين شرق بالإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية، حملة رقابية أسفرت عن ضبط إحدى المنشآت التي تعمل في طحن البن، لقيامها باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وخلط حبوب البن بالبسلة، إلى جانب استخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة، بما يمثل غشًا تجاريًا وتضليلًا للمستهلكين وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، فضلًا عن تعريض صحة المواطنين للخطر.

وجاءت الحملة، وفق بيان المديرية اليوم، تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وبمتابعة المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية وضبط المخالفات.

وقاد الحملة محمد العدوي، مدير إدارة تموين شرق، وخالد عوض، رئيس الرقابة، وإخلاص الجارحي، رئيسة مركز خدمات حي شرق، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 42 جوال حبوب بن، زنة الواحد 60 كجم، بإجمالي 2520 كجم، باعتبارها مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ودون مستندات دالة على مصدرها أو حيازتها.

كما تم ضبط 24 شيكارة بسلة صفراء كاملة، زنة الواحدة 25 كجم، بإجمالي 600 كجم، و8 شكاير بسلة محمصة كاملة، زنة الواحدة 25 كجم، بإجمالي 200 كجم، و5 أجولة حبوب بن محمص تحت التجهيز، زنة الواحد 25 كجم، بإجمالي 125 كجم، بالإضافة إلى شيكارة بسلة صفراء محمصة وغير محمصة مخلوطة، زنة 25 كجم.

وشملت المضبوطات 600 كيس بن كمنتج نهائي بأوزان مختلفة، بإجمالي 250 كجم، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، فضلًا عن عدم وجود بيانات تجارية توضح تاريخي الإنتاج والصلاحية.

وضبطت الحملة كذلك 3 ماكينات كهربائية لطحن البن، قدرة الواحدة 10 كجم، ومحمصة بن كبيرة الحجم، وميزانين كهربائيين، ومحمصة صغيرة الحجم، و3 مطاحن بن صغيرة الحجم، وماكينة لطباعة تاريخي الإنتاج والصلاحية.

كما تم التحفظ على 5000 غلاف فارغ مدون عليها اسم وهمي «وادي النيل» ومعدة لتعبئة المنتج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.