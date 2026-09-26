أليو سيسيه: راضٍ عن أداء أنجولا أمام مصر وصلاح من أفضل لاعبي العالم

أبدى السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه خلال مواجهة مصر، التي انتهت بالتعادل السلبي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأكد سيسيه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن لاعبي أنجولا نفذوا المطلوب منهم على المستوى التكتيكي، ونجحوا في التعامل مع المباراة بصورة جيدة أمام المنتخب المصري، ليخرج الفريق بنقطة ثمينة من بداية مشواره في التصفيات.

وتطرق المدير الفني لمنتخب أنجولا إلى علاقته بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ما يجمعهما علاقة قوية وودية، نافياً وجود أي خلافات بينهما.

وأشاد سيسيه في الوقت ذاته بالمنتخب المصري، مشيرًا إلى امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين وقدرته على الظهور بشكل قوي كفريق داخل الملعب.

كما تحدث المدير الفني الأنجولي عن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، مؤكدًا أن نجم الفراعنة يمتلك إمكانيات كبيرة، ويُعد من أفضل لاعبي العالم، وأن تأثيره مع المنتخب لا يمكن تجاهله.

وانتهت مواجهة مصر وأنجولا بالتعادل دون أهداف، ليحصل كل منتخب على نقطة في افتتاح مشواره بالمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2027.