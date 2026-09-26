استهل زين الدين زيدان مشواره مع منتخب فرنسا بتحقيق فوز صعب على تركيا، في أول مباراة للمنتخب تحت قيادته بعد رحيل ديدييه ديشامب، الذي قضى 14 عامًا على رأس الجهاز الفني لـ«الديوك».

واحتاج المنتخب الفرنسي إلى بعض الوقت للتأقلم مع أفكار زيدان والعودة إلى طريقة 4-3-3، بينما ظهر كيليان مبابي في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي لم يشغله مع المنتخب منذ عامين.

وبدأت تركيا المباراة بشكل أقوى، وكاد يلماز أن يمنح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة الرابعة، لكن مايك ماينان تصدى لمحاولته، قبل أن يتدخل الدفاع لإبعاد الكرة من على خط المرمى. وعاد حارس فرنسا للتألق أمام تسديدة كادي أوغلو في الدقيقة 28.

ومع مرور الوقت، تحسن أداء المنتخب الفرنسي وبدأ مبابي في الظهور بصورة أكثر تأثيرًا، بينما حاول شرقي التحرك في أكثر من مركز، وكاد أوليسي أن يسجل قبل نهاية الشوط الأول، لكن حارس تركيا تصدى لتسديدته.

وفي الشوط الثاني، نجح مبابي في منح فرنسا التقدم، بعدما استغل تمريرة من مايكل أوليسي وسجل هدفه الدولي الـ67 بقميص المنتخب.

لكن فرحة قائد فرنسا لم تكتمل، بعدما شعر بآلام عقب تسجيل الهدف وسقط على أرض الملعب، ليقرر الجهاز الفني استبداله في الدقيقة 59، وشارك ديزيريه دوي بدلًا منه.

وواصل المنتخب الفرنسي ضغطه بحثًا عن هدف ثانٍ، وكان جول كوندي قريبًا من التسجيل، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم في الدقيقة 69، بينما منح دخول برادلي باركولا دفعة هجومية جديدة للفريق.

وفي الدقيقة 88، تعرض حارس تركيا شاكير للطرد بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء أثناء محاولة باركولا الانطلاق نحو المرمى.

وحافظ المنتخب الفرنسي على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق زيدان الفوز في مباراته الأولى مع «الديوك»، في بداية شهدت تسجيل مبابي لهدفه الدولي الـ67 قبل مغادرته الملعب بسبب الإصابة.