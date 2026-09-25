تحل ذكرى وفاة الفنان نجاح الموجي في 25 سبتمبر من كل عام، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1998 عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد مسيرة حافلة ترك خلالها بصمة استثنائية في تاريخ الكوميديا المصرية والعربية.

• النشأة

اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد موجي، واختار اسم "نجاح" عرفانًا واستعارة من اسم شقيقه الأكبر الذي دعمه في بداياته، ولد في 11 يونيو 1945 بمحافظة الدقهلية، تخرج في معهد الخدمة الاجتماعية ثم حصل على بكالوريوس التجارة عام 1970.

المثير في مسيرته أنه لم يترك وظيفته الحكومية رغم شهرته، إذ ظل يترقى في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة.

• أبرز المحطات الفنية في حياته

-الفرصة الأولى: ثلاثي أضواء المسرح

بدأت رحلته الفعلية حين اكتشفه المخرج محمد سالم وضمه لفرقة ثلاثي أضواء المسرح "سمير غانم، جورج سيدهم، والضيف أحمد" في أواخر الستينيات. شارك معهم في عدة مسرحيات كـ "فندق الأشغال الشاقة" و"حواديت".

2- انطلاقة المتزوجون «1979»

جسد شخصية "صبي العالمة - صبي المزيّنة" في مسرحية المتزوجون، وحقق الديو الشهير بينه وبين سمير غانم وجورج سيدهم نجاحاً ساحقاً.

-كواليس شخصية "الهرم" في فيلم الكيت كات «1991»

يعتبر دور "الهرم" (تاجر المخدرات) في فيلم الكيت كات للمخرج داوود عبد السيد والكاتب إبراهيم أصلان، النقطة الفاصلة في تاريخ نجاح الموجي الفني.

كسر الموجي القالب التقليدي لتجار المخدرات، فقدم "الهرم" كشخصية إنسانية فيها مزيج من الخبث والكوميديا السوداء.

نال الموجي عن هذا الدور جائزة أفضل ممثل في مهرجان دمشق السينمائي الدولي عام 1991، متفوقاً على أداء عدد كبير من نجوم السينما العربية المشاركين في المهرجان.

• أبرز الإفيهات التي صنعت نجومية نجاح الموجي

احتلت الإفيهات والعبارات الساخرة مكاناً بارزاً في صناعة نجومية نجاح الموجي، إذ حفرت جمله في ذاكرة الجمهور العربي، ومن أبرزها: "صح بس هنكر" التي أطلقها في فيلم "أيام الغضب"، و"أنا الشعب" و"أسيّس المليح" من مسرحية "المتزوجون"، فضلاً عن عبارته الشهيرة "إحنا مابنروحش للحرام.. الحرام اللي بيجي لحد عندنا" في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة".

ولم تتوقف موهبته عند حدود التمثيل والارتجال، بل امتدت إلى الاستعراض الغنائي الكوميدي الناقد، حيث قدّم أغنيات عاشت مع الجمهور، منها "حنكورة حكالنا حكاية" في فيلم "شوارع من نار"، وأغنيته الاستعراضية الشهيرة "اتفضل من غير مطرود" التي قدّمها ضمن أحداث فيلم "أيام الغضب".

• الحياة الشخصية

تزوج الفنان الراحل نجاح الموجي من السيدة عائشة فريد، وهي سيدة من خارج الوسط الفني، ودامت زواجهما حتى وفاته، وأنجب منها ابنتيه شيماء نجاح الموجي "والتي عملت كمذيعة ومقدمة برامج في التلفزيون المصري"، قوت القلوب نجاح الموجي.

وفي 25 سبتمبر 1998، رحل الموجي عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة عقب عودته من المسرح بعد أداء دوره في مسرحية "سيدي المرعب".