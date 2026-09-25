بوتين: روسيا لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده "لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا".



وصرح خلال لقاء صحفي على هامش منتدى الثقافة الدولي في مدينة سان بطرسبورج (شمال غرب): "يقول كثيرون في أوروبا إنهم يترقبون عدوانا من جانب روسيا الاتحادية، مما يفرض عليهم تاليا الاستعداد لخوض معارك أو حرب معها"، وفق وكالة فرانس برس.



وأضاف بوتين: "أؤكد مجددا أننا لا نستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا".



وأوضح أن روسيا تدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع كييف، لاسيما في أعقاب الهجوم الذي شنته أوكرانيا في 20 سبتمبر على الأراضي الروسية باستخدام 1600 مسيرة، والذي تزامن مع اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية هناك.



وتابع: "المقترحات بشأن استئناف المباحثات هي فعلا على طاولة البحث... لكن بعد كلّ ما فعلوه (في إشارة إلى الأوكرانيين)، سننظر بعناية في كيفية الردّ".



ويخيّم الجمود على مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة بعدما تحوّل تركيز الإدارة الأميركية إلى الحرب في الشرق الأوسط.



ولم تُفضِ جولات المفاوضات السابقة بين موسكو وكييف سوى عن عمليات تبادل للجثامين والأسرى.



ولا تزال المحادثات متعثرة، خصوصا بسبب قضية الأراضي التي تطالب موسكو بانتزاعها من أوكرانيا.