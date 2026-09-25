مجلس الأمن: هجمات الحوثيين على السعودية والملاحة الدولية تقوض جهود السلام

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة، هجمات الحوثيين ضد السعودية، واعتبروها "تقويضا للسلام في اليمن".

جاء ذلك في بيان صحفي نقله الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.

وأدان أعضاء المجلس "بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى إصابة مدنيين منهم نساء وأطفال".

كما استنكروا "الهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب".

وأكدوا "أهمية العمل وفقا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، وطالبوا "الحوثيين بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري، وإنهاء هجماتهم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية".

ودعوا إلى "تعاون عملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات ذات الصلة".

كما أدان أعضاء مجلس الأمن "بشدة، التصعيد العسكري الحوثي المستمر في اليمن"، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني، في أنحاء اليمن منذ بداية سبتمبر الجاري.

وشددوا "على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وتعزيز سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، والعاملين المرتبطين بها".

وجدد الأعضاء مطالبتهم "بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، وموظفون من منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية".

كما اعتبروا "التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن، واستمرار هجماتهم على المملكة العربية السعودية، والهجمات والتهديدات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدم الحوثيين في باب المندب، عوامل تُنذر بتفاقم الصراع، وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن".

وأعربوا عن "تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها".

أعضاء مجلس الأمن جددوا دعمهم لحكومة اليمن، وأكدوا التزامهم "الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".

والخميس، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ هجومين قالت إنهما استهدفا "موقعا حساسا" في العاصمة السعودية الرياض وشركة "أرامكو" النفطية بمدينة ينبع غربي المملكة، باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.

بينما أعلن متحدث قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تركي المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي، وإحباط محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع غربي السعودية.

وخلال الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات السعودية إنذارات مماثلة في عدد من مدن ومناطق المملكة، قبل أن تعلن لاحقا زوال الخطر، بينما تحدث الحوثيون عن هجمات طالت عدة مواقع بالمملكة.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان جماعة الحوثي ما سمته "حظرا بحريا" على السعودية في يوليو الماضي، قبل أن تعلن لاحقا استهداف سفن ومواقع سعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.