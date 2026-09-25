 عبد العاطي: تسوية القضية الفلسطينية مفتاح السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عبد العاطي: تسوية القضية الفلسطينية مفتاح السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

هايدي صبري
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 7:59 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 7:59 م

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً إعلاميًا اليوم 25 سبتمبر مع شبكة CGTN الصينية، خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول الوزير خلال اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية تسوية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية وتداعياتها على أمن المنطقة وحرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية.

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