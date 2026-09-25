سكالوني يعلن خليفة ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن هوية القائد الجديد للمنتخب بعد قرار ليونيل ميسي اعتزال اللعب الدولي.

واختار سكالوني المدافع كريستيان روميرو لحمل شارة قيادة الأرجنتين، خلفًا لميسي الذي أعلن في 31 أغسطس 2026 اعتزاله اللعب مع المنتخب، عقب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي كأس العالم 2026.

ويغادر ميسي المنتخب الأرجنتيني بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة وتسجيلًا للأهداف في تاريخ الفريق، كما قاده إلى التتويج بكأس العالم، وكأس كوبا أمريكا مرتين، ولقب كأس الأبطال «فايناليسيما».

وقال سكالوني في تصريحات نقلتها صحيفة «TyC Sports»: «القائد سيكون كوتي. كان بالفعل القائد الثالث بعد ليو وأوتاميندي».

وأضاف: «هناك إيميليانو مارتينيز الذي يمكنه أيضًا ارتداء شارة القيادة، ورودريجو دي بول يستطيع حملها كذلك، لكنه لن يكون موجودًا في المباراتين المقبلتين. لاوتارو مارتينيز أيضًا يمكنه ارتداء الشارة، لكن كوتي هو الشخص المناسب».

وكان روميرو، الذي انتقل من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، قد حمل شارة قيادة المنتخب في ثلاث مناسبات سابقة عندما غاب القادة الأساسيون.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بوليفيا وديًا، قبل خوض مباراتين أمام بوركينا فاسو وبنين يوم 6 أكتوبر المقبل، في مواجهتين من المتوقع أن تشهدا الظهور الوداعي الأخير لميسي مع المنتخب الأرجنتيني.