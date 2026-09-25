ذهب الفلسطيني إبراهيم فوزي إسماعيل محسن، الجمعة، إلى مقبرة السوارحة وسط قطاع غزة لزيارة قبر شقيقه خليل الذي قتلته إسرائيل قبل أكثر من عامين، لكنه قُتل هو الآخر داخل المقبرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية.

وقالت مصادر طبية ومحلية للأناضول إن إبراهيم (36 عاما) أُستشهد أثناء وجوده عند قبر شقيقه خليل، الذي كان قد أُستشهد عن عمر 37 عاما في دير البلح في 11 مايو 2024.

وباستشهاد إبراهيم، تكون الأسرة قد فقدت فردا خامسا من أبنائها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق المعلومات التي جمعتها الأناضول ومصادر محلية.

وقالت المصادر إن إسرائيل قتلت قبل إبراهيم أربعة من أشقائه، هم خليل وإسماعيل ويوسف ومحمد فوزي إسماعيل محسن.

وأستشهد إسماعيل (40 عاما) في 7 أكتوبر 2023، ومحمد (32 عاما) في 12 نوفمبر من العام نفسه.

كما أستشهد خليل في دير البلح في مايو 2024، بينما أستشهد يوسف (28 عاما) في 6 يوليو من العام نفسه، عندما استهدفت إسرائيل مدرسة الجاعوني التي كانت تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبعد أكثر من عامين على استشهاد خليل، انتهت زيارة إبراهيم إلى قبره باستشهاده في المكان نفسه، لترتفع حصيلة شهداء الأسرة من الأشقاء إلى خمسة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل قرابة 74 ألف فلسطيني وأصابت نحو 175 ألفا خلال حربها على قطاع غزة، فضلا عن تدمير ما يُقدر بـ90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.