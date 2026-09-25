مابولولو أساسي وشيكو بانزا بديلًا في تشكيل أنجولا لمواجهة مصر

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أعلن السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب مصر، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وقرر أليو سيسيه الاحتفاظ بشيكو بانزا، لاعب الزمالك، على مقاعد البدلاء، بينما دفع بالمهاجم كريستوفاو مابولولو لقيادة الخط الأمامي لمنتخب أنجولا أمام الفراعنة.

وجاء تشكيل أنجولا أمام مصر كالتالي :

حراسة المرمى: هوجو ماركيز.

خط الدفاع: مارسوني سانامبوا، كيالوندا جاسبار، دافيد كارمو، جوناثان بواتو.

خط الوسط: بيدرو بوندو، شو «مانويل كافومانا»، كيليانو مانويل.

خط الهجوم: كريستوفاو مابولولو، زييتو، ميلسون.