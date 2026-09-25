الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 4386 شهيدا و12413 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 4386 شهيدا و12 ألفا و413 جريحا.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، إن هذه حصيلة تراكمية للحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني مارس الماضي وحتى اليوم.

وأشار إلى "ارتفاع الحصيلة الإجمالية للحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن أكتوبر 2023 وحتى اليوم إلى 8953 شهيدا و30 ألفا و649 جريحاً".

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، لكنّ إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق واستمرّت بشنّ الغارات على جنوب لبنان.