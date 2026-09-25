نيويورك تايمز: طهران تقترح خطة من 7 أيام لإنهاء الحرب مع واشنطن

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، بأن إيران قدمت للإدارة الأمريكية خطة مدتها 7 أيام تهدف إلى إنهاء الحرب القائمة مع الولايات المتحدة، وتتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية.

ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران اقترحت على واشنطن خطة مدتها 7 أيام لوقف الاشتباكات، وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومن ثم البدء بمفاوضات نووية شاملة.

وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، أوضح عراقجي أن المقترح المذكور يحمل تشابها كبيرا مع التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، والتي انهارت خلال فترة قصيرة، مؤكدا جاهزية بلاده لتطبيق الخطة فور قبول واشنطن بها.

وأضاف: "قدمنا للولايات المتحدة عبر الوسطاء خطة تنص على أنه في حال تنفيذ شروط محددة، سيتم فتح مضيق هرمز في نهاية اليوم السابع واستئناف المحادثات".

وأضاف عراقجي أنه سيكون من الأفضل التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

من جانبه، صرح مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات بأن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء، مستدركا أن الولايات المتحدة لن تستعجل التوصل إلى اتفاق.

** إيران تطلب الإفراج عن أموالها المجمدة

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقترح الإيراني جاء في وقت تبادل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسائل شديدة اللهجة من على منبر الأمم المتحدة.

وذكرت أن ترامب هدد بـ"تدمير" إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فيما أكد بزشكيان أنه لا يمكن ممارسة التنطع أو الترهيب ضد بلاده.

وتتضمن الشروط الخاصة بالخطة الإيرانية وقف جميع الاشتباكات لمدة 7 أيام، بما في ذلك لبنان، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة التي تقدر بـ12 مليار دولار على الأقل، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري.

وأوردت الصحيفة أنه عقب تنفيذ هذه الخطوات، سيتم فتح مضيق هرمز في اليوم الأخير والبدء فورا بالمفاوضات النووية.

في المقابل، كرر ترامب أن هدفه الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، سواء عبر التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أو من خلال شن هجمات جديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن البلدين يخوضان حربا منذ نحو 7 أشهر؛ إذ بدأت الحرب في أواخر فبراير الماضي بضربات جوية شنها الجيش الأمريكي وإسرائيل، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقيادات عسكرية.

وأشارت إلى أن ترامب صرح في البداية بأن الحرب ستستمر بضعة أسابيع فقط، إلا أن آثارها امتدت عالميا لتلقي بظلالها على أسعار النفط والطاقة والأغذية.