الرئيس الصيني: أتوقع لقاء الرئيس ترامب مرتين إضافيتين هذا العام

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أنه يتوقع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين إضافيتين هذا العام، وذلك في ختام اليوم الثالث من زيارته الرسمية للولايات المتحدة.

واصطحب ترامب ضيفه الصيني اليوم الجمعة، لزيارة الأرشيف الوطني، ليعرض النصوص المقدسة للديمقراطية الأمريكية على زعيم أقوى دولة شيوعية في العالم، ليختتم بذلك زيارة دولة استمرت 3 أيام تعرضت للانتقاد بسبب المبالغة في المظاهر والشكليات وافتقارها للمضمون الجوهري.

ومن المتوقع أن يغادر الرئيس الصيني شي جين بينج واشنطن بعد جولة في الأرشيف الوطني (خزنة السجلات)، حيث تُحفظ وثائق إعلان الاستقلال والدستور ووثيقة الحقوق الأمريكية

وأظهر الزعيمان حرصهما على الحفاظ على الانسجام بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم أنه لم تكن هناك انجازات رئيسية في مسائل مثل التجارة أو سلامة الذكاء الاصطناعي.