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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن المباحثات التي أجراها مع نظيره الصيني شي جين بينج كانت "مثمرة للغاية" بالنسبة للولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن "تطورات مهمة للغاية" ستحدث.

ونشر ترامب عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي عقب استضافته الرئيس الصيني شي في البيت الأبيض: "لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة والصين. وستحدث تطورات مهمة للغاية".

ولم يكشف ترامب طبيعة هذه "التطورات المهمة" التي قال إنها ستحدث.

وأوضح أن ملف الذكاء الاصطناعي أثير خلال اللقاء مع "شي"، معتبرا أن مصطلح "الذكاء الاصطناعي" لا يعبر بدقة عن هذه التكنولوجيا.

وذكر ترامب، أن الرئيس الصيني شي أبدى استجابة إيجابية لاستخدام مصطلح "الذكاء الفائق" لوصف هذه التكنولوجيا.

وسبق أن صرح ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن كلمة "اصطناعي" تجعل هذه التكنولوجيا تبدو وكأنها "زائفة".

وأضاف: "من الآن فصاعدا، ستعدل جميع الوثائق الأمريكية، وآمل أن تعدل جميع الوثائق حول العالم، لاستخدام مصطلح الفائق بدلا من الاصطناعي لأنه أكثر دقة بكثير".

وتعد زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن الأولى من نوعها منذ عام 2015.

ووصل الزعيم الصيني إلى واشنطن مساء الأربعاء في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث كان ترامب في مقدمة مستقبليه بقاعدة أندروز الجوية.