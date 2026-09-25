مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا وغير مقبول للقانون الدولي، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت مصر رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وتضامنها الكامل مع أمن المملكة، باعتباره امتدادًا للأمن القومي المصري، مشددة على دعمها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها، ومحذرة من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف مدينتي الطائف وينبع.