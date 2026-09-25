هدفان يفصلان صلاح عن قائمة أساطير العالم

يترقب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، تسجيل المزيد من الأهداف مع الفراعنة، عندما يواجه المنتخب نظيره الأنجولي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض صلاح المباراة وسط مطاردة رقم تاريخي جديد، بعدما أصبح على بُعد هدف واحد من معادلة رقم حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، في قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة.

صلاح يقترب من صدارة هدافي مصر

ويمتلك محمد صلاح 67 هدفًا دوليًا مع منتخب مصر، وفق الأرقام الواردة في التقرير، مقابل 68 هدفًا لحسام حسن، ليصبح قائد الفراعنة على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم مدربه الحالي.

وفي حال نجاح صلاح في تسجيل هدفين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، سيرفع رصيده إلى 69 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة هدافي منتخب مصر تاريخيًا.

وتأتي مواجهة أنجولا في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات، حيث تضم المجموعة الثانية إلى جانب مصر وأنجولا، منتخبي جنوب السودان ومالاوي.

فرصة جديدة للاقتراب من عمالقة العالم

ولا تتوقف مطاردة صلاح للأرقام القياسية عند حدود منتخب مصر، إذ يسعى أيضًا إلى مواصلة التقدم في قائمة أبرز الهدافين الدوليين عبر تاريخ كرة القدم.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 146 هدفًا دوليًا، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ125 هدفًا، ثم الإيراني علي دائي برصيد 108 أهداف، بينما يأتي البلجيكي روميلو لوكاكو في المركز الخامس بـ93 هدفًا.

وفي حال وصول صلاح إلى 69 هدفًا، سيقترب خطوة جديدة من قائمة أساطير الهدافين العالميين، بعدما أصبح يحتل المركز الـ14 بالتساوي مع الأوروجوياني لويس سواريز.

وتتجه الأنظار إلى صلاح أمام أنجولا، لمعرفة ما إذا كان قائد الفراعنة سيتمكن من مواصلة كتابة التاريخ، سواء بتحطيم رقم حسام حسن أو الاقتراب أكثر من قائمة كبار الهدافين على المستوى الدولي.