رئيسا اقتصادية قناة السويس واللجنة الإقليمية لتشينجهاي الصينية يبحثان فرص التعاون الاستثماري

استقبل مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رئيس اللجنة الإقليمية لمقاطعة تشينجهاي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، جونج باو تشاشي، ووفدا رفيع المستوى مرافقا له، ضم عددا من قيادات ومسئولي المقاطعة، منهم أعضاء اللجنة الدائمة للجنة الإقليمية، ورؤساء لجان السكان والموارد والبيئة، والتعليم والعلوم والثقافة والصحة، ونائب رئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة والرياضة، ونائب عمدة مدينة شينينج، وممثلين عن الأمانة العامة بالمكتب العام للجنة الإقليمية للمقاطعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة الاقتصادية.

رحب شيخون بزيارة الوفد الصيني التي تأتي عقب زيارة الرئيس الصيني لمصر، ما يعكس أهمية هذه الزيارة، مشيرا إلى التوافق التام بين البلدين واللقاءات التي أُجريت للتأكيد على أهمية دعم التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد أبرز نماذج التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى نجاح المطور الصناعي شركة "تيدا-مصر" التي تستضيف عددا كبيرا من الشركات الصينية في مختلف المجالات الصناعية، بجانب الاستثمارات الصينية الواعدة خارج نطاق منطقة تيدا، وخاصة في المنطقة الصناعية بالسخنة والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، مؤكدا أن تنوع هذه الاستثمارات يعكس ما توفره مناطق المنطقة من فرص ومقومات جاذبة للشركات الصينية.

وأضاف شيخون أن المنطقة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في العديد من المجالات، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين من مقاطعة تشينجهاي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، بما يدعم توطين الصناعات وزيادة الإنتاج والتصدير ويحقق المنافع المشتركة للبلدين.

من جهته، أعرب جونج باو تشاشي عن امتنانه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على حُسن الاستقبال والجهود المبذولة لتعميق أواصر الصداقة وتوسيع فرص الاستثمار، مؤكدا أن الزيارات الرئاسية المتبادلة بين البلدين وما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، تمثل أساسا مهما لتعزيز التواصل وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وعرض الوفد المقومات الطبيعية والصناعية لمقاطعة تشينجهاي، موضحا أنها تعتمد صناعتها بشكل أساسي على استخراج الملح والصناعات القائمة عليه، بجانب إمكانياتها في مجالات المواد الجديدة، ومبادرات "الصفر كربون"، والطاقة النظيفة والسياحة، فضلا عن تميزها في صناعة بطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف والسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.

وأبدى الوفد رغبة الجانب الصيني في استكشاف فرص التعاون وإقامة شراكات استثمارية مشتركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجانب الصيني، مطلع الشهر الجاري، توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بحضور رئيسي البلدين، بما يدعم أطر التعاون المشترك ويمهد لمزيد من الشراكات والاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.