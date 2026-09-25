اعتقال ممثلين وسياسيين خلال احتجاج ضد نتنياهو أمام مقر الأمم المتحدة

- يديعوت أحرونوت: خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي متغطرس وعدواني ويفتقر إلى الرؤية



ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على ما لا يقل عن 30 شخصا، بينهم ممثلون وسياسيون، أثناء احتجاجهم أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك ضد رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للمنظمة، أمس.

وكان من بين المعتقلين سوزان ساراندون الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، وهانا أينبيندر الحائزة على جائزة إيمي، والمرشحة الديمقراطية للكونجرس دارياليزا أفيلا شوفالير، وعضو مجلس مدينة نيويورك تشي أوسي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقالت مانيجه مراديان، الأستاذة الجامعية البالغة من العمر 50 عاما ذات الأصول الإيرانية واليهودية، والتي شاركت في المظاهرة إن "ما يحدث لغزة، أي القضاء على مجتمع بأكمله، تحت أعيننا وبدولارات ضرائبنا، أمر من مسئوليتنا أن نرفع أصواتنا ضده، وليس من حق نتنياهو أن يستخدم منصة الأمم المتحدة لتبرير هذه الفظائع".

ونظم الاحتجاج منظمة (صوت يهودي من أجل السلام) اليهودية التي تدعم الفلسطينيين. وتجمع حوالي 200 شخص خارج مقر الأمم المتحدة مرتدين قمصانا بيضاء متطابقة عليها شعارات مثل "مولوا الشعوب ⁠لا القنابل" و"لا للحروب" و"فلسطين حرة".

وأعاقت المجموعة حركة المرور، وطالبتهم الشرطة عبر مكبرات الصوت بالمغادرة. وانتقل بعض الأشخاص إلى أرصفة المشاة، لكن المجموعة الرئيسية ⁠المشاركة في الاحتجاج ظلت جالسة على الطريق وواصلت ترديد شعارات مناهضة لنتنياهو بينما أحاط بهم أفراد الأمن الذين وصلوا على دراجات ⁠هوائية.

وقام أفراد الأمن واحد تلو الآخر بسحب محتجين من المجموعة وربطوا أيديهم خلف ظهورهم بأربطة بلاستيكية واصطحبوهم إلى حافلات الشرطة. وظل النشطاء يرددون هتافات "فلتذهب للجحيم يا نتنياهو".

وغادرت وفود دبلوماسية لـ77 دولة قاعة الجمعية العامة للأمم المتخحدة مع بدء نتنياهو خطابه، الذي وصفته وسائل إعلام دولية بأنه خطاب استعراض انتخابي.

وهاجم نتنياهو في خطابه كل من إيران وتركيا وحزب الله اللبناني، ورفع خلال خطابه جهاز "بيجر"، في إشارة إلى تفجيرات أجهزة الاتصال التي استهدفت عناصر من الحزب في لبنان، قائلا إن "حزب الله يتذكر هذا اليوم جيدا".

وفي حديثه عن سوريا، وجّه نتنياهو رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بشأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة وهضبة الجولان السورية، زاعما ارتباط المنطقة بالتاريخ اليهودي، قائلا: "أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى".

ورأت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن كلمات نتنياهو بدت أحيانًا "كخطاب انتخابي" موجه للجمهور الإسرائيلي أكثر من الجمهور الدولي، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي تخضع لسيطرة المستوطنين وحلفائهم.

ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية نتنياهو بأنه "عدائي"، وخطابه بأنه "هجومي على منتقديه".

كما وجهت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، انتقادات حادة إلى نتنياهو على خلفية خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفة إياه بأنه "متغطرس وعدواني ويفتقر إلى الرؤية"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو ألقى كلمته "وسط قاعة خالية من الحضور، وفي أجواء خيمت عليها العزلة".