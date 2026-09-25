 الدنمارك تحذر من تزايد خطر مهاجمة روسيا لإحدى دول الناتو - بوابة الشروق
الجمعة 25 سبتمبر 2026 12:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

الدنمارك تحذر من تزايد خطر مهاجمة روسيا لإحدى دول الناتو

كوبنهاجن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 12:04 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 12:04 م

حذرت الاستخبارات العسكرية الدنماركية من تزايد خطر شن روسيا هجوما محدودا على دولة مجاورة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حتى بالرغم من انشغالها بالحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوقع جهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي، في تقييم جديد للمخاطر صدر بالأمس، أن تكثف روسيا حربها الهجينة ضد دول حلف شمال الأطلسي، وأضاف أن هجوما عسكريا محدودا قد يستهدف "دولة أو عدة دول أعضاء في الناتو تشترك في حدود مع روسيا".

وقال وزير الدفاع يبه بروس في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن: "الوضع خطير. إنه الآن أكثر خطورة من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة".

وأضاف: "بصفتنا مواطنين، يتعين علينا أن نظل يقظين وأن نكون على دراية بالتطورات التي تحدث هنا في الدنمارك وفي مختلف أنحاء أوروبا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك