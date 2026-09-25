الدنمارك تحذر من تزايد خطر مهاجمة روسيا لإحدى دول الناتو

حذرت الاستخبارات العسكرية الدنماركية من تزايد خطر شن روسيا هجوما محدودا على دولة مجاورة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حتى بالرغم من انشغالها بالحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوقع جهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي، في تقييم جديد للمخاطر صدر بالأمس، أن تكثف روسيا حربها الهجينة ضد دول حلف شمال الأطلسي، وأضاف أن هجوما عسكريا محدودا قد يستهدف "دولة أو عدة دول أعضاء في الناتو تشترك في حدود مع روسيا".

وقال وزير الدفاع يبه بروس في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن: "الوضع خطير. إنه الآن أكثر خطورة من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة".

وأضاف: "بصفتنا مواطنين، يتعين علينا أن نظل يقظين وأن نكون على دراية بالتطورات التي تحدث هنا في الدنمارك وفي مختلف أنحاء أوروبا".