تقارير: ديشامب رفض تدريب منتخب تركيا

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رفض ديديه ديشامب، المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا، عرضًا لتولي قيادة منتخب تركيا، بعد رحيله عن منصبه مع «الديوك».

وأشارت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية إلى مفارقة لافتة، تتمثل في أن ديشامب كان من الممكن أن يظهر في مواجهة فرنسا وتركيا، اليوم الجمعة، ولكن هذه المرة على الجانب الآخر، حال موافقته على تدريب المنتخب التركي.

ويخوض منتخب فرنسا مباراته الأولى تحت قيادة زين الدين زيدان، عندما يحل ضيفًا على تركيا في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الجمعة، على ملعب أتاتورك، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا لمنتخب فرنسا، كونها الأولى منذ 14 عامًا التي يخوضها دون وجود ديشامب على مقاعد البدلاء، بعدما أنهى المدرب السابق فترة طويلة قضاها في قيادة «الديوك»، ليبدأ زيدان مهمته رسميًا مع المنتخب.

وأكدت «لو فيجارو» أن ديشامب لم يحسم حتى الآن خطوته المقبلة، مع وجود احتمالية لحصوله على فترة راحة تمتد لعام كامل بعيدًا عن العمل التدريبي.

وأوضحت الصحيفة أن عودة ديشامب إلى عالم التدريب قد لا تحدث قبل نوفمبر المقبل على أقرب تقدير، رغم تلقيه عددًا من العروض خلال الفترة الماضية.

وكان من بين هذه العروض، وفقًا للتقرير، عرض لتولي تدريب منتخب تركيا، إلا أن المدرب الفرنسي اعتذر عن عدم قبوله، لتنتهي إمكانية ظهوره أمام منتخب بلاده في أول مباراة لزيدان على رأس الجهاز الفني لـ«الديوك».