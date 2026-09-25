3 قتلي في سيول تجتاح جنوب ليبيا

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الخميس، اجتياح سيول جارفة الجنوب الليبي، قائلاً إنها تركزت في المناطق بين غيلان و براك الشاطئ، جنوب غرب البلاد، والجفرة بوسط ليبيا، ما أودى بحياة 3 وإصابة آخرين، وذلك وسط تحذيرات من موجة تقلبات جوية.

وأضاف الجهاز في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السيول أودت بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلة، لافتاً إلى وجود عائلات عالقة بين الفات وغيلان، وفقا لقناة الشرق الإخبارية السعودية.

وذكر أن السيول اجتاحت جميع الطرق بالمناطق المذكورة، منبهاً إلى تمركز فرق الإنقاذ في غيلان، ومنطقة الـ25، وفي بوابة الفات عند مفرق سوكنة.

وأشار الجهاز إلى أن الوضع طارئ في مدينة نسمة، جنوب غربي طرابلس، لافتا إلى أن عائلات بدأت في صعود الجبال والأماكن المرتفعة بسبب سريان المياه بغزارة، منبهاً أن "الطرق مغمورة بالمياه، ولايمكن عبورها بالسيارات".

وأفاد فريق الطوارئ بمدينة بني وليد، بحسب الجهاز، بانهيار الجسر الرابط بين مزدة وتينيناي، ما أدى إلى انقطاع الطريق بالكامل، حسبما نقل الجهاز.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الليبي رفع درجة الجاهزية في ظل "استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار، وما نتج عنها من سيول وتجمعات للمياه في عدد من المناطق".

ودعا إلى أخذ التحذيرات الجوية على محمل الجد، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة والسلطات المحلية.