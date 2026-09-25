قال عبد الحليم الشناوي، حفيد علية شقيقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، إن بروفات عدد من أشهر أغاني "العندليب" أُجريت داخل صالة منزله، من بينها "قارئة الفنجان" و"رسالة تحت الماء" و"موعود"، كاشفًا تفاصيل البروفات التي جمعت عبد الحليم حافظ بعدد من كبار الموسيقيين والملحنين.

وأضاف "الشناوي" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس، بمناسبة مرور 50 سنة على رحيله، أن بروفات أغنية “قارئة الفنجان” استمرت لمدة شهر كامل في منزل “العندليب”، وكان الملحن محمد الموجي يحضر يوميًا للمشاركة في العمل على الأغنية، ولحنها بالكامل في شرفة المنزل.

ومن جانبه، قال محمد شبانة، ابن شقيق عبد الحليم حافظ، إن بروفات أغنية "فاتت جنبنا" أُجريت داخل المنزل، بسبب إصابة الموسيقار محمد عبد الوهاب بجلطة في قدمه، ما حال دون انتقاله إلى مكان آخر.

وتابع أن الموسيقار هاني مهنا كان يمكث داخل المنزل لمدة تصل إلى 18 ساعة مع الفرقة الموسيقية، مشيرًا إلى أنه في إحدى المرات انصهر أحد الأسلاك الكهربائية، ما أدى إلى اشتعال الستارة، وكاد أن يتسبب في كارثة.

وتطرق إلى تفاصيل التوزيع الموسيقي خلال البروفات، موضحًا أن عبد الحليم حافظ كان يجلس إلى جواره كل من "الموجي" أو "عبد الوهاب"، إلى جانب الموسيقار مجدي الحسيني وهاني مهنا، فيما كانت آلات الكمان تصطف على شكل حرف "L"، وكان عددها يقارب 20 كمانًا، يليها عازفو آلات السولو.