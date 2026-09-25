ابن شقيق عبد الحليم حافظ: فؤاد باشا سراج الدين ساعد في فرش منزل «العندليب»

قال عبد الحليم الشناوي، حفيد علية شقيقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، إن شقة "العندليب" شهدت بعض التجديدات خلال فترة إقامته بها، وظلت حالتها كما تركها، دون تغيير في تفاصيلها الأساسية أو ألوانها.

وأضاف "الشناوي" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس، بمناسبة مرور 50 سنة على رحيله، أن هناك لوحة فنية رُسمت لعبد الحليم حافظ في فترة الخمسينات، لم يكن يعلم خلال إقامته في المنزل أن اللوحة رُسمت للفنان الراحل بشكل مباشر "لايف"، قائلًا إنه عندما أراد توثيقها، استعان بأحد الأشخاص المهمين في هذا المجال، فأخبره أنها بهذا الإطار "معجزة".

ومن جانبه، قال محمد شبانة، ابن شقيق عبد الحليم حافظ، إن السياسي فؤاد باشا سراج الدين ساعد في فرش وتجهيز منزل "العندليب"، فكان هناك خطابات متبادلة بينهما، حدد عبد الحليم من خلالها الألوان والدهانات، بينما كان "سراج الدين" يقترح تفاصيل الأثاث والتصميمات.

وتابع أن "سراج الدين" كان يرسل لعبد الحليم، خلال وجوده خارج مصر، تفاصيل مختلفة بشأن الأثاث، مثل تصميم الكراسي، وكان عبد الحليم يرد عليها ويحدد اختياراته.

وأشار إلى وجود لوحة رسمها الفنان جمال كامل لعبد الحليم حافظ في فترة الستينات، مضيفًا أن المنزل كان يضم صالة مخصصة للبروفات، وكان عبد الحليم يزيل الأثاث بالكامل منها ويضع الكراسي الخشبية حتى تتسع لأكثر من 70 موسيقيًا.