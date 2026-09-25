قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن سبب ارتفاع أسعار الخبز السياحي والإفرنجي يعود إلى ارتفاع سعر طن الدقيق من 17 ألف جنيه ليسجل 21 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المخابز تتعامل في "سلعة حرة تخضع للعرض والطلب".

وأضاف خلال برنامج "كلام الناس" عبر "إم بي سي مصر" أن دقيق المخابز السياحية والإفرنجية يقع "خارج تسعير وزارة التموين" التي تحدد سعر الخبز البلدي فقط، مؤكدا أن سعر طن الدقيق الفاخر كان 17 ألف جنيه قبل 10 أو 15 يوما وللكن ارتفع إلى 21 ألف جنيه.

ولفت إلى اجتماعه مع مجموعة من أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية لمناقشة ارتفاع سعر الدقيق بنسبة حوالي 25% بواقع 4000 جنيه في الطن، مؤكدا أن التوجيه الوزاري الصادر بتحديد الأسعار والأوزان أُقر حينما كان سعر طن الدقيق 17 ألف جنيه.

وشدد أن وصول الدقيق لـ 21 ألف جنيه يفرض ضرورة زيادة سعر الرغيف، معقبا: "هناك زيادة 4000 جنيه في سعر الدقيق نعمل إيه! لازم سعر الرغيف يزيد".

وأضاف أن الشعبة تعمل على وضع "أسعار استرشادية" يلتزم بها أصحاب المخابز في هذه المرحلة حتى الاجتماع مع وزارة التموين الأسبوع المقبل لمراجعة هذه الأسعار.

وأشار إلى أن الأوزان تحددها الوزارة وتخضع للرقابة، مؤكدا أن هناك ما بين 7 إلى 8 جهات رقابية يمرون بصورة مستمرة على المخابز.

وأكد أن "أصحاب المخابز لا يغالون في الأسعار" ولكن يتأثرون بحركة أسعار الدقيق، مؤكدا أن الشعبة تستهدف خلق توازن بين التكلفة الحالية والسابقة، في اجتماع مع وزير التموين، مطلع الأسبوع المقبل لمراجعة الأسعار.