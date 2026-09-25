الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بدعم أقوى ضد الحوثيين

ناشد اليمن المجتمع الدولي للحصول على دعم أقوى ضد مليشيا الحوثي.

وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله عبد القادر العليمي باوزير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن 12 عاما مرت منذ "الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي ".

وأضاف أن المليشيا صعدت التوترات في المنطقة، محولة "واحدا من أهم الممرات المائية في العالم إلى أداة للضغط والمساومة في المواجهة الإيرانية مع العالم".

وقال: "إن حماية هذا الممر المائي الاستراتيجي هي مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة لا يمكن لليمن تحملها بمفرده"، مضيفا أنها مسؤولية كل اقتصاد يعتمد على أمن سلاسل التوريد والطاقة وحرية الملاحة.

وتابع "ما نسعى إليه من المجتمع الدولي اليوم ليس إدارة دائمة للأزمات، بل شراكة استراتيجية تعزز الأمن والاستقرار والتنمية لفائدة اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين".

وفي وقت سابق من يوم الخميس في الأمم المتحدة، أدانت 80 دولة قرار مليشيا الحوثي الموالية لإيران باستئناف الصراع في اليمن وهجماتها المستمرة على السعودية وفي البحر الأحمر.

وكانت مليشيا الحوثي قد سيطرت في الآونة الأخيرة على الساحل الغربي لليمن في هجوم خاطف، ما سمح لها الوصول إلى مضيق باب المندب الحيوي عند مدخل البحر الأحمر.

ومع تصاعد الصراع، تعرضت السعودية مجددا لإطلاق النار من جارتها الجنوبية.

وازدادت أهمية مضيق باب المندب بشكل أكبر كنتيجة للأزمة في مضيق هرمز.

وأصبح المرور عبر مضيق هرمز مقيدا بشدة منذ بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران وفي ظل سعي طهران للسيطرة على العبور عبر المضيق.