أعلنت وزارة الدفاع في النيجر يوم الخميس أن 57 شخصا من عناصر الأمن على الأقل لاقوا حتفهم يوم الأربعاء في هجومين شنهما فرع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي.

ووفقا للتقرير، قتل 38 جنديا في هجوم أول على قاعدة داباجو في منطقة طاوة.

وتقع المنطقة التي شهدت الهجوم على بعد نحو 450 كيلومترا من عاصمة النيجر نيامي، وبالقرب من الحدود الماليّة. ولا يزال العديد من الجنود في عداد المفقودين.

وفي هجوم آخر في اليوم نفسه في أبالا-فيلينجي، على بعد نحو 250 كيلومترا من نيامي، قتل 19 فرد شرطة.

ومنذ الاستيلاء على السلطة في أعقاب انقلاب في عام 2023، كافح المجلس العسكري للسيطرة على الصراع الجهادي المستمر منذ فترة طويلة في البلاد.

ويقال إن الاستياء يتزايد أيضا داخل الجيش بسبب الخسائر الفادحة في القتال ضد الجماعات الإسلامية. وأدى ذلك إلى محاولة تمرد في أغسطس/آب، والتي تم قمعها من قبل المجلس العسكري بعد عدة ساعات.